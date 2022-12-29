Онколог назвал сигнализирующие об опухоли в легких признаки кашля

Онколог Воробьев назвал затяжной кашель признаком рака легких

Онколог Андрей Воробьев в беседе с «Медик форум» назвал признаки кашля, которые могут сигнализировать о том, что у человека может быть раковая опухоль в легких. По его словам, стоит обратить внимание на затяжной кашель, который не проходит в течение трех недель.

«На ранних стадиях обычно нет признаков или симптомов рака легких. Если у вас длительный кашель, который "усугубляется", это также может быть признаком потенциально смертельного заболевания», — заявил специалист.

Он добавил, что в случае возникновения крови при кашле необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Также он подчеркнул, в случае возникновения у пациента рака легких он может испытывать боль при кашле, а также у него могут начаться рецидивирующие инфекции грудной клетки, частая одышка, усталость, потеря аппетита или потеря веса.

Воробьев отметил, что заболевание может привести к проблемам с глотанием, хрипу в голове, отеку лица или шеи, а также к боли в груди или плече.

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