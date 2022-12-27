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08:32, 27 декабря 2022Забота о себе

Женщинам рассказали о возникающих из-за рака груди проблемах в сексуальной сфере

Онкогинеколог Сонова: из-за лечения рака груди женщины могут столкнуться с болью при сексе

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Из-за лечения рака груди женщины могут столкнуться с проблемами в интимной сфере, в частности, с болью во время секса, заявила доктор медицинских наук, онкогинеколог, руководитель отделения акушерства и гинекологии Ильинской больницы Марина Сонова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о побочных эффектах терапии онкологического заболевания молочной железы и подсказала способы решить их.

Сонова заявила, что нарушения сексуальной функции у женщин с раком груди встречается 40 до 80 процентов случаев. Возникают они из-за нехватки эстрогенов — неизбежного следствия терапии заболевания. По ее словам, эта категория гормонов блокируется и при лучевой или эндокринной терапии, и при химиотерапии.

Это важно для лечения рака, так как в 95 процентах случаев рак молочной железы эстрогенчувствительный. В результате развиваются симптомы менопаузы — сухость во влагалище, истончение слизистой, и как следствие — диспареуния (боли при половых контактах), снижение либидо

Марина Соновадоктор медицинских наук, акушер-гинеколог, онкогинеколог, руководитель отделения акушерства и гинекологии Ильинской больницы
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Оценить симптомы сексуальных нарушений можно по шкале индекса женской сексуальной функции. Гинеколог объяснила, что эта анкета включает 19 вопросов и позволяет оценить либидо, вагинальную секрецию, оргазм, достижение сексуального удовлетворения и наличие болезненных ощущений во время полового акта.

Поскольку женщинам с раком молочной железы системные эстрогены противопоказаны, лечение атрофических изменений вульвы и влагалища при помощи гормональной терапии отпадает. Остается альтернатива — лазерная терапия влагалища в комбинации с инъекциями гиалуроновой кислоты. Оба метода способны повысить увлажненность слизистой. Также для снижения интенсивности симптомов дефицита эстрогена используются кремы, гели, свечи, лубриканты и другие интравагинальные средства.

Но нарушение сексуальной функции — это не только нехватка эстрогенов, это психологическая проблема, и порой не обойтись без помощи психотерапевта или психолога. Правильное питание, физические упражнения, стимулирующие выработку андрогенов, способствуют повышению либидо и помогают в комплексном лечении проблемы нарушения сексуальной функции

Марина Соновадоктор медицинских наук, акушер-гинеколог, онкогинеколог, руководитель отделения акушерства и гинекологии Ильинской больницы

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Наталья Обрядина
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