Раскрыты причины сексуального влечения молодых мужчин к женщинам постарше

Психолог Корнеева назвала проблемы с матерью причиной влечения мужчин к зрелым женщинам

Причинами сексуального влечения молодых мужчин к женщинам старше их могут быть низкая самооценка и проблемы в отношениях с матерью, заявили психологи Анастасия Корнеева и Ирина Бабурина. Эти и некоторые другие факторы, влияющие на формирование полового интереса к зрелым дамам, они раскрыли в беседе с «Лентой.ру».

Психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Корнеева уверена, что одной из возможных причин сексуального влечения молодых мужчин к зрелым женщинам является половой импринтинг. Если во время формирования сексуальности молодой человек испытал свое первое сильное возбуждение к даме старше себя, в дальнейшем по законам ассоциативной памяти его будет возбуждать именно такой образ.

В качестве еще одной причины психолог назвала сложные отношения с матерью. Если мужчине в детстве недоставало материнской любви, заботы, ласки или ее образ был очень уютным, теплым и желанным, но недоступным, в будущих отношениях он будет пытаться подсознательно добрать себе всего, чего так не хватало. Кроме того, сексом со зрелыми женщинами он может компенсировать свою низкую самооценку, уверена Корнеева.

Помните, как круто было в детстве общаться с теми, кто старше? Если тебя принимала компания взрослых ребят, среди сверстников это было превосходством. Та же схема переносится и на отношения. Он ощущает себя более зрелым рядом с ней — сам факт такого партнерства ставит мужчину на ранг выше. И главное — козырь в рукаве в виде молодости при нем. Просто по факту рождения он немного лучше ее — и это негласное превосходство Анастасия Корнеева Психолог онлайн-платформы «Грань.рф»

Также молодой мужчина может выбирать более зрелую женщину, если для него важны в партнерше такие качества, как интеллект, самостоятельность, взрослость, самоактуализация. С ровесницами ему может быть банально скучно и неинтересно. В таком случае женщины постарше идеально подходят мужчине, потому что совпадают с ним по психологическому возрасту.

В свою очередь, психолог Ирина Бабурина заявила, что мужчину могут привлекать зрелые дамы, просто потому что он считает их знающими свои сексуальные предпочтения и потребности, а значит, более свободными и раскрепощенными в постели.

С женщиной постарше меньше шансов получить травму несостоятельности партнера. Она понимает, что мужчина не машина и не робот, запрограммированный на безупречную работу. Осечки могут быть, и это не трагедия. И более молодой партнер чувствует себя с ней более комфортно. Нет угрозы обесценивания Ирина Бабурина Психолог

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