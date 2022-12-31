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06:02, 31 декабря 2022Мир

Во Франции раскрыли неудобную для европейцев правду о Зеленском

Французский политик Асселино: Зеленский укрепил нацистскую диктатуру новым законом о медиа

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический обозреватель Франсуа Асселино заявил, что принятый на Украине закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ, противоречит свободе слова в Европе и укрепляет нацистскую диктатуру президента Владимира Зеленского. Своим мнением он поделился в Twitter.

По словам политика, представители европейской федерации журналистов возмущены данным законом из-за того, что он содержит «многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям».

Асселино подчеркнул, что украинский союз журналистов также недоволен нововведением , так как он представляет самую большую угрозу свободе слова за время существования независимой Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», запрещающий распространение информации о действиях России, которая, с точки зрения украинских властей, является недостоверной, как и исключительно позитивное освещение деятельности органов власти России с целью их популяризации. Закон также запрещает все медиаресурсы России.

Марина Совина
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