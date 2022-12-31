Данные о прописке россиян разрешили раскрывать без их согласия

Собственники жилья получили доступ к информации о прописанных гражданах без их согласия

Собственники жилья получили возможность бесплатного раскрытия информации о прописанных в нем гражданах вне зависимости от их согласия. Подобный доступ предусмотрен указом президента России Владимира Путина, вступившим в силу с 1 января.

Ранее такие сведения разрешалось затребовать только при согласии жильцов и при условии, что речь идет о российских, а не об иностранных гражданах или лицах без гражданства. Закон, предоставляющий новые возможности, был подписан президентом в июле 2022 года.

Доступные сведения будут включать фамилию, имя, дату и место рождения жильца, а также дату его регистрации по месту жительства или месту пребывания. В случае иностранцев предоставляются данные о гражданстве, дате и сроке регистрации по месту жительства, постановке на учет по месту пребывания.

Во время обсуждения законопроекта эксперты поясняли, что данные могут быть нужны для подтверждения состава проживающих при начислении квартплаты, при продаже, сдаче жилья или для получения недвижимости в наследство.