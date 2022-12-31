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15:15, 31 декабря 2022Россия

Путин обратился к матерям погибших в ходе спецоперации военнослужащих

Президент Путин заверил, что разделяет боль матерей от потери сыновей в ходе спецоперации

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин в новогодней речи обратился к матерям погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих. Глава государства заверил женщин, что всецело разделяет их боль от потери сыновей во время боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства впервые выступил с обращением на фоне военных, участвующих в спецоперации на Украине. В своей новогодней речи Путин назвал уходящий год годом поворотных событий, которые заложили основы для будущего России и ее независимости. По его словам, россияне проявили достоинство и мужество, поддержав участников спецоперации.

Алиса Дмитриева
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