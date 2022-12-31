Россиянам дали советы по выбору пиротехники

Пиротехник Самошин предостерег от покупки пиротехники на рынках

Пиротехнику для запуска в новогодние праздники необходимо покупать только в проверенных торговых точках. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин. Он также дал несколько советов россиянам по выбору фейерверков.

Где покупать?

Надежнее всего приобретать пиротехнику в магазинах, которые уже зарекомендовали себя, утверждает специалист. По его словам, такие торговые точки, работающие уже много лет, есть в каждом городе.

Избегать точно нужно всяческих развалов, рынков, всего того, что продается вне стационарных помещений, тех точек, где есть излишняя влажность, либо помещение подвержено перепадам температуры Виктор Самошин вице-президент Московской пиротехнической ассоциации

«Контрафактной продукции на данный момент практически не существует. Весь контрафакт до 2014 года у нас шел через Украину, а до 2019-2020 через Белоруссию. Сейчас все въезды и входы у нас закрыты. На Дальнем Востоке что-то небольшое незначимое идет из Китая, может быть, те же настольные фонтаны, какая-то мелочь, которая перевозится челноками в сумках», — объяснил он.

Как запускать?

Любое пиротехническое изделие необходимо использовать строго в соответствии с инструкцией. Только это позволит избежать травм и несчастных случаев, отметил Виктор Самошин.

«На каждом пиротехническом изделии, включая бытовые фейерверки, ракеты, фонтаны, свечи, существует очень подробная инструкция по правилам хранения, транспортировки и запуску этого изделия. Она настолько подробная, что, если вы с ней ознакомитесь в светлое время суток при хорошем освещении, вы все сделаете правильно», — сказал он.

При этом есть общие правила для любых видов пиротехники, объяснил специалист.

«Пиротехнические изделия делятся на несколько классов опасности. Бытовыми являются те, что с первого по третий класс опасности. Первый класс опасности — это то, что можно приводить в действие с расстояния 50 сантиметров, второй — до пяти метров, третий — до 30 метров. Соответственно, для каждого из этих изделий есть свои нюансы. Но все эти нюансы указаны в инструкции по применению», — добавил Виктор Самошин.

Как обезопасить детей?

Согласно российским законам, детям, не достигшим 16-летнего возраста, запрещено продавать пиротехнику. Разрешать запускать салюты можно только в присутствии взрослых, напомнил специалист.

«У каждого школьника есть мама, папа, старшие товарищи, которые должны за ними присматривать. Важен общественный контроль. Если вы просто проходите и видите, что ребенок балуется пиротехникой, сделайте ему какое-то нарицание и помогите ему сделать это правильно, если видите, что может быть какая-то беда. Детям пиротехника не продается в нормальных торговых точках», — заключил он.

Ранее стало известно, что за год пиротехническая продукция в России подорожала на 15-20 процентов.