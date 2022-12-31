Россиянам дали советы по выбору пиротехники
Пиротехнику для запуска в новогодние праздники необходимо покупать только в проверенных торговых точках. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин. Он также дал несколько советов россиянам по выбору фейерверков.
Где покупать?
Надежнее всего приобретать пиротехнику в магазинах, которые уже зарекомендовали себя, утверждает специалист. По его словам, такие торговые точки, работающие уже много лет, есть в каждом городе.
Избегать точно нужно всяческих развалов, рынков, всего того, что продается вне стационарных помещений, тех точек, где есть излишняя влажность, либо помещение подвержено перепадам температуры
«Контрафактной продукции на данный момент практически не существует. Весь контрафакт до 2014 года у нас шел через Украину, а до 2019-2020 через Белоруссию. Сейчас все въезды и входы у нас закрыты. На Дальнем Востоке что-то небольшое незначимое идет из Китая, может быть, те же настольные фонтаны, какая-то мелочь, которая перевозится челноками в сумках», — объяснил он.
Как запускать?
Любое пиротехническое изделие необходимо использовать строго в соответствии с инструкцией. Только это позволит избежать травм и несчастных случаев, отметил Виктор Самошин.
«На каждом пиротехническом изделии, включая бытовые фейерверки, ракеты, фонтаны, свечи, существует очень подробная инструкция по правилам хранения, транспортировки и запуску этого изделия. Она настолько подробная, что, если вы с ней ознакомитесь в светлое время суток при хорошем освещении, вы все сделаете правильно», — сказал он.
При этом есть общие правила для любых видов пиротехники, объяснил специалист.
«Пиротехнические изделия делятся на несколько классов опасности. Бытовыми являются те, что с первого по третий класс опасности. Первый класс опасности — это то, что можно приводить в действие с расстояния 50 сантиметров, второй — до пяти метров, третий — до 30 метров. Соответственно, для каждого из этих изделий есть свои нюансы. Но все эти нюансы указаны в инструкции по применению», — добавил Виктор Самошин.
Как обезопасить детей?
Согласно российским законам, детям, не достигшим 16-летнего возраста, запрещено продавать пиротехнику. Разрешать запускать салюты можно только в присутствии взрослых, напомнил специалист.
«У каждого школьника есть мама, папа, старшие товарищи, которые должны за ними присматривать. Важен общественный контроль. Если вы просто проходите и видите, что ребенок балуется пиротехникой, сделайте ему какое-то нарицание и помогите ему сделать это правильно, если видите, что может быть какая-то беда. Детям пиротехника не продается в нормальных торговых точках», — заключил он.
Ранее стало известно, что за год пиротехническая продукция в России подорожала на 15-20 процентов.