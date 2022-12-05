В России подорожали фейерверки

NEWS.ru: пиротехническая продукция в России за год подорожала на 15–20 процентов

За год пиротехническая продукция в России подорожала на 15-20 процентов как в опте, как и в рознице, рассказали участники рынка. Как сообщает News.ru, причиной стали введенные против страны санкции, ведь раньше фейерверки завозились преимущественно из Китая через европейски порты, то теперь через них не пропускают российские корабли.

Член Российской пиротехнической ассоциации Анатолий Воробьев уточнил, что сейчас поставки переориентировали на автомобильный транспорт и они идут через Дальний Восток. Плюс рост цен на пиротехнику связан еще и с тем, что в Китае на фоне карантинных ограничений из-за коронавируса закрывались заводы.

В свою очередь, руководитель сети магазинов пиротехники «КоробкаФейерверков.РФ» Дмитрий Метелкин рассказал, что продавцы уже учли снижающуюся покупательную способность россиян, так что в этом году средний чек будет в районе 2-3 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании шампанского к Новому году. По мнению аналитика по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, цены на игристый напиток возрастут на 40 процентов.