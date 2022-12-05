Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:38, 5 декабря 2022Экономика

В России подорожали фейерверки

NEWS.ru: пиротехническая продукция в России за год подорожала на 15–20 процентов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

За год пиротехническая продукция в России подорожала на 15-20 процентов как в опте, как и в рознице, рассказали участники рынка. Как сообщает News.ru, причиной стали введенные против страны санкции, ведь раньше фейерверки завозились преимущественно из Китая через европейски порты, то теперь через них не пропускают российские корабли.

Член Российской пиротехнической ассоциации Анатолий Воробьев уточнил, что сейчас поставки переориентировали на автомобильный транспорт и они идут через Дальний Восток. Плюс рост цен на пиротехнику связан еще и с тем, что в Китае на фоне карантинных ограничений из-за коронавируса закрывались заводы.

В свою очередь, руководитель сети магазинов пиротехники «КоробкаФейерверков.РФ» Дмитрий Метелкин рассказал, что продавцы уже учли снижающуюся покупательную способность россиян, так что в этом году средний чек будет в районе 2-3 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании шампанского к Новому году. По мнению аналитика по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, цены на игристый напиток возрастут на 40 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кудрин подтвердил переход на работу в «Яндекс»
65-летнему москвичу предъявили обвинение в убийстве молодой жены
Врач предупредила об опасности самостоятельного подбора витаминов
«Позорная» выходка грузчиков аэропорта с багажом разозлила пользователей сети
Информация о свадьбе сына Мизулиной с мужчиной в США оказалась недостоверной
В Европе рекордно упал спрос на газ
Кэмерон рассказал о психологических травмах Уинслет после съемок в «Титанике»
Известная российская юмористка раскрыла закулисье популярного шоу
Бритни Спирс сравнила себя с популярной певицей и разгневала фанатов
Пасечник раскрыл подробности обстрела общежития в ЛНР из HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.