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08:36, 31 декабря 2022Россия

Врач заявила о пользе шампанского для мозга и сердца

Врач Савченко: содержащийся в шампанском дистрофин положительно влияет на работу мозга

Фото: Alexander Naglestad / Unsplash

Кандидат медицинских наук, врач Светлана Савченко в беседе с «Известиями» рассказала о положительном влиянии шампанского на мозг и центральную нервную систему.

По словам специалиста, в игристом содержится ряд полезных веществ. При этом в шампанском вида брют меньше калорий и спирта, чем в других алкогольных напитках.

Она указала на феноловую кислоту, которая вырабатывается в виноградной лозе под влиянием солнечного света. Вещество полезно для поддержания пространственной памяти, пояснила врач. Кроме того, шампанское повышает содержание белка дистрофина, недостаток которого приводит к нарушением когнитивной функции мозга.

«Шампанское увеличивает также продукцию фермента центральной нервной системы, называемого CNPase, снижение которого связано с болезнью Альцгеймера и сердечной недостаточности», — добавила Савченко.

Ранее заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин предупредил, что шампанское опьяняет быстрее, чем белое или красное вино. «Ученые предполагают, что это происходит из-за углекислого газа, содержащегося в пузырьках, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике», — сказал он.

Марина Совина
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