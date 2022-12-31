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04:10, 31 декабря 2022Забота о себе

Россиян предупредили о последствиях регулярного употребления шампанского

Врач Скрябин сообщил, что регулярное употребление шампанского может повредить зубную эмаль

Фото: Alexander Naglestad / Unsplash

Заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин предупредил россиян о последствиях регулярного употребления шампанского. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, частое употребление этого напитка может повредить зубную эмаль и повысить риск возникновения головной боли и мигрени.

Врач подчеркнул, что шампанское опьяняет быстрее, чем белое или красное вино. «Ученые предполагают, что это происходит из-за углекислого газа, содержащегося в пузырьках, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике. Кстати, углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может также повредить зубную эмаль», — сказал он.

Специалист также добавил, что при употреблении спиртных напитков «тормозится» метаболизм других питательных веществ, которые необходимы для получения энергии. Он пояснил, что основной вред здоровью приносит этанол, который содержится в алкоголе.

Ранее заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии, психиатр-нарколог Валентин Скрябин, развеял миф о слабоалкогольных напитках. По его словам, для организма нет никакой разницы между напитками разной крепости, поскольку их основное действующее вещество — этанол, который является токсичным.

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Марина Совина
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