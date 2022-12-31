Российские спецслужбы обнаружили схрон диверсантов в ЛНР

Российские спецслужбы обнаружили оружие и 100 тысяч патронов в схроне диверсантов в ЛНР

Различные виды вооружения и более 100 тысяч патронов обнаружили сотрудники российских спецслужб в схроне, предназначенном для украинских диверсантов в пригороде Луганска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

По словам собеседника агентства, в тайнике обнаружены среди прочего противотанковая управляемая ракета (ПТУР), крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, противопехотные мины, различные гранаты и более 100 тысяч патронов разного калибра.

29 декабря сообщалось, что в ЛНР российские силовики обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой и формой российских военных.

