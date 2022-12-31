Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:23, 31 декабря 2022Силовые структуры

Российские спецслужбы обнаружили схрон диверсантов в ЛНР

Российские спецслужбы обнаружили оружие и 100 тысяч патронов в схроне диверсантов в ЛНР

Фото: pixabay.com

Различные виды вооружения и более 100 тысяч патронов обнаружили сотрудники российских спецслужб в схроне, предназначенном для украинских диверсантов в пригороде Луганска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

По словам собеседника агентства, в тайнике обнаружены среди прочего противотанковая управляемая ракета (ПТУР), крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, противопехотные мины, различные гранаты и более 100 тысяч патронов разного калибра.

29 декабря сообщалось, что в ЛНР российские силовики обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой и формой российских военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Описаны пять сценариев начала третьей мировой войны
Хирург назвал отеки ярким симптомом патологий в организме
Стало известно о неожиданной роли Деда Мороза в кино
Врач назвала способы не переесть в новогоднюю ночь
Живущие за рубежом россияне рассказали о праздновании Нового года в странах мира
Матвиенко прилетела в Бразилию для участия в инаугурации президента
Российские спецслужбы обнаружили схрон диверсантов в ЛНР
Ветеринар дала советы по снижению стресса у животных в праздники
Умерла беседовавшая с Ельциным и Путиным американская журналистка
Состояние Илона Маска резко сократилось
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.