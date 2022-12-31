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00:52, 31 декабря 2022Экономика

Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из России

Минфин определил условия выхода компаний недружественных стран из российских активов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России определила условия, соблюдение которых будет учитываться при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов. Об этом свидетельствует выписка из протокола заседания подкомиссии, опубликованная на сайте Минфина.

В качестве первого условия называется наличие независимой оценки рыночной стоимости активов. Второе условие — продажа активов с дисконтом в размере не менее 50 процентов от их рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке. Третье условие — установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников).

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Четвертое условие — наличие рассрочки платежа на один-два года и (или) обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10 процентов от суммы сделки.

Кроме того, разрешения организациям на выплату дивидендов иностранным акционерам будут выдаваться при выполнении шести условий. Первое из них — размер выплачиваемой прибыли (дивидендов) должна составлять не более 50 процентов от размера чистой прибыли за предыдущий год. Также будут учитываться результаты анализа выплаты дивидендов за прошлые периоды и готовность иностранных участников продолжать коммерческую деятельность на территории России.

В перечень также включены учет позиций властей и Центробанка (ЦБ) об оценке значимости деятельности организации и ее влияния на технологический и производственный суверенитет, соцэкономическое развитие России и регионов. Заканчивают список «установление федеральными органами исполнительной власти ежеквартальных ключевых показателей эффективности для организаций» и «возможность выплаты прибыли (дивидендов) на квартальной основе при условии выполнения организацией установленных ключевых показателей эффективности».

Ранее Минцифры раскрыло потери зарубежных IT-компаний от ухода из России. По словам главы ведомства Максута Шадаева, уход из России обошелся зарубежным организациям более чем в полтриллиона рублей.

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Марина Совина
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