Минобороны сообщило об уничтожении установок РСЗО HIMARS, «Град» и САУ «Гвоздика» ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS», две боевые машины РСЗО «Град», а также самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 31 декабря, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, установки были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе Константиновки. Из них противник обстреливал Донецк и другие населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР).

Днем ранее российское оборонное ведомство доложило об уничтожении российскими войсками двух самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» в ДНР.