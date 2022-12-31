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14:18, 31 декабря 2022Россия

Российские войска уничтожили установки HIMARS, «Град» и САУ «Гвоздика» ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении установок РСЗО HIMARS, «Град» и САУ «Гвоздика» ВСУ

Фото: Mosa'ab Elshamy / АР

Российские военнослужащие уничтожили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS», две боевые машины РСЗО «Град», а также самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 31 декабря, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, установки были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе Константиновки. Из них противник обстреливал Донецк и другие населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР).

Днем ранее российское оборонное ведомство доложило об уничтожении российскими войсками двух самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» в ДНР.

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Варвара Кошечкина
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