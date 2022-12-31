Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 31 декабря 2022Мир

Президент Сербии назвал условие введения санкций против России

Вучич заявил, что Сербия введет санкции против России при угрозе ее жизненным интересам

Фото: Sean Gallup / Getty Images

За 2022 год каждый мог убедиться в позиции Белграда по антироссийским санкциям, Сербия введет их только при угрозе ее жизненным интересам, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как долго мы сможем защищать эту позицию (невведения санкций против Россииприм. «Ленты.ру») — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», — заявил Вучич.

Он также сравнил Сербию с племенем галлов из вселенной комиксов про Астерикса и Обеликса. Подобно ему Белград не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет.

Ранее Вучич оценил сроки завершения конфликта на Украине. По его мнению, мир может быть достигнут в скором времени. Президент Сербии подчеркнул, что в настоящее время «все стоит в некой патовой позиции», в которой минимальная инициатива на стороне Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о неотвратимости победы российских военных
Президент Сербии назвал условие введения санкций против России
Раскрыты способы помочь пострадавшему от «выстрелившей» пробки от шампанского
В Турции оценили исходящую от приобретенной у России С-400 угрозу
Бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» оценил его переход в «Аль-Наср»
Мужчина прислушался к совету покойного отца и сорвал куш в лотерее
Скандального российского адвоката отправили в СИЗО
Зеленский поблагодарил Шольца за помощь Украине и «переход в новую эпоху»
Пасечник рассказал о постоянных попытках ВСУ прорвать российскую оборону
Раскрыт маршрут новогоднего трамвая в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.