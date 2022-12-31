Президент Сербии назвал условие введения санкций против России

Вучич заявил, что Сербия введет санкции против России при угрозе ее жизненным интересам

За 2022 год каждый мог убедиться в позиции Белграда по антироссийским санкциям, Сербия введет их только при угрозе ее жизненным интересам, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как долго мы сможем защищать эту позицию (невведения санкций против России — прим. «Ленты.ру») — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», — заявил Вучич.

Он также сравнил Сербию с племенем галлов из вселенной комиксов про Астерикса и Обеликса. Подобно ему Белград не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет.

Ранее Вучич оценил сроки завершения конфликта на Украине. По его мнению, мир может быть достигнут в скором времени. Президент Сербии подчеркнул, что в настоящее время «все стоит в некой патовой позиции», в которой минимальная инициатива на стороне Москвы.