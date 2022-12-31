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07:21, 31 декабря 2022Мир

Умерла беседовавшая с Ельциным и Путиным американская журналистка

ABC News: на 94-м году жизни умерла беседовавшая с Ельциным и Путиным журналистка Уолтерс
Барбара Уолтерс

Барбара Уолтерс. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американская телеведущая, журналистка Барбара Уолтерс умерла на 94-м году жизни. Причина смерти неизвестна. Об сообщает телеканал ABC News.

В 1991 году журналистка взяла интервью у первого президента России Бориса Ельцина, а через десять лет Уолтерс стала первым журналистом из США, который побеседовал с российским главой Владимиром Путиным.

Уолтерс работала на телеканале ABC с 1976 года, где начинала соведущей шоу Today. За время карьеры она побеседовала со всеми американскими президентами, начиная с Ричарда Никсона.

28 декабря в возрасте 67 лет умер глава информационной службы телеканала «Культура», лауреат премии ТЭФИ Владимир Лусканов.

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Юлия Мискевич
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