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08:30, 31 декабря 2022Забота о себе

Врач рассказал о правильном сочетании алкоголя и пищи

Врач Скрябин: нужно не закусывать алкоголь, а запивать еду небольшим количеством алкоголя

Фото: Adam Jaime / Unsplash

Наличие закуски на столе принципиально важно, отметил психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о правильном сочетании алкоголя и пищи.

«Нужно не закусывать, а запивать еду небольшим количеством алкоголя. И чем меньше его будет, тем лучше для вашего здоровья. Поэтому постарайтесь поместить во главу праздничного стола не спиртные напитки, а произведения кулинарного искусства», — посоветовал врач.

Спиртные напитки категорически нельзя употреблять натощак, отметил он, так как это усиливает токсическое воздействие алкоголя на организм. «При употреблении алкоголя без еды он очень быстро попадает в кишечник, где всасывание этанола происходит на большой площади поверхности. При этом концентрация этанола нарастает быстрее, опьянение наступает значительно раньше и может протекать значительно тяжелее», — пояснил Скрябин.

Ранее диетолог Руслан Алиев назвал куриную грудку и овощной салат идеальной закуской к алкогольным напиткам.

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Екатерина Смирная
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