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20:16, 15 декабря 2022Забота о себе

Диетолог назвал идеальную закуску к алкоголю

Диетолог Руслан Алиев назвал куриную грудку и салат идеальной закуской к алкоголю

Фото: Shayda Torabi / Unsplash

Куриная грудка и овощной салат являются идеальной закуской к алкогольным напиткам, рассказал диетолог Руслан Алиев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В преддверии новогодних праздников Алиев назвал самый безопасный способ употребления алкоголя — пить и закусывать. Он пояснил, что закуска помогает уменьшить количество алкоголя в крови, что снижает нагрузки на организм и вред алкоголя в целом.

Для здоровья идеальная закуска очень похожа на идеальную еду для похудения: она богата белком и клетчаткой. Куриная грудка и овощной салат — это лучшая пища не только после спортзала, но и во время застолья

Руслан Алиевдиетолог
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Диетолог отметил, что накануне длинных праздников подобная информация необходима. По его словам, лучше знать, как снизить воздействие и вред алкоголя для здоровья, чем пить без представления об идеальной закуске.

Ранее Руслан Алиев рассказал о пользе воды для похудения. Он пояснил, что вода увеличивает расход калорий.

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Вера Владзиевская
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