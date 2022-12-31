В Испании заявили о неготовности Запада к длительному противостоянию с Россией

El País: кризис на Украине показал неготовность Запада к долгому противостоянию с Россией

Как показал украинский кризис, Запад не готов к длительному противостоянию с Россией. Об этом пишет испанская газета El País.

Как заявила вице-президент международного фонда Bertelsmann Stiftung Кэтрин Клювер Эшбрук, после передачи оружия Киеву на Западе остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей.

По словам Эшбрук, противостояние высветило необходимость модифицировать противовоздушную оборону.

Европа и США, по ее мнению, должны здраво оценивать мощь российской армии, поскольку она представляет серьезную угрозу.

Ранее Исследовательская служба Конгресса США заявила о возможных негативных последствиях передачи зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине.

О будущих поставках американских ЗРК Киеву 22 декабря сообщил президент США Джо Байден. Он также пообещал, что Вашингтон обеспечит обучение украинских военных управлению комплексом.