В Испании заявили о неготовности Запада к длительному противостоянию с Россией
Как показал украинский кризис, Запад не готов к длительному противостоянию с Россией. Об этом пишет испанская газета El País.
Как заявила вице-президент международного фонда Bertelsmann Stiftung Кэтрин Клювер Эшбрук, после передачи оружия Киеву на Западе остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей.
По словам Эшбрук, противостояние высветило необходимость модифицировать противовоздушную оборону.
Европа и США, по ее мнению, должны здраво оценивать мощь российской армии, поскольку она представляет серьезную угрозу.
Ранее Исследовательская служба Конгресса США заявила о возможных негативных последствиях передачи зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине.
О будущих поставках американских ЗРК Киеву 22 декабря сообщил президент США Джо Байден. Он также пообещал, что Вашингтон обеспечит обучение украинских военных управлению комплексом.