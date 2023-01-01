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00:15, 1 января 2023Экономика

Японию обвинили в пополнении российского бюджета

JB Press: Япония пополняет российский бюджет, несмотря на присоединение к санкциям

Фото: Unsplash.com

Издание JB Press обвинило Японию в пополнении российского бюджета. В материале отмечается, что страна продолжает импортировать продукцию, несмотря на присоединение к санкциям.

По словам автора статьи, фактически объем ввоза товаров с января по ноябрь 2022 года превысил прошлогодние показатели, а стоимость импорта и экспорта сравнялись с уровнем 2021 года.

«Несмотря на экономические санкции, сложилась необычная ситуация, при которой объем торговли с Россией выше, чем до введения санкций. Эту проблему нельзя игнорировать», — говорится в публикации.

Отмечается, что объем импорта из России в Японию составил более 1,8 триллиона иен, в то время как экспорт — 542,3 миллиарда.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Япония вернулась к закупкам российской нефти впервые за более чем полгода. Страна получит первую с мая 2022 года партию топлива уже в скором времени.

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Марина Совина
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