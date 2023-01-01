Лула да Силва подтвердил обещание покончить с голодом в Бразилии

Принявший присягу Лула да Силва пообещал покончить с голодом в Бразилии

Принявший присягу президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил намерение выполнить свое предвыборное обещание и покончить с голодом в стране. Об этом пишет Reuters.

Во время инаугурации бразильский лидер подчеркнул, что его основное внимание будет сосредоточено на прекращении голода и сокращении неравенства. Кроме того, он намерен принять меры по расширению прав женщин, а также бороться с расизмом в стране. «Это будет отличительной чертой нашего правительства», — приводит агентство его слова.

Инаугурация Луиса да Силвы состоялась в воскресенье, 1 января, во Дворце Национального конгресса в бразильской столице. Россию на церемонии представляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

30 октября в Бразилии состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Жаиром Болсонару. Он набрал 50,84 процента голосов.