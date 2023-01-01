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15:37, 1 января 2023Россия

Пригожин объяснил возможное непонимание людьми причин СВО

Пригожин заявил, что в 1990-е было многое упущено, поэтому люди не поняли причин СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин выразил мнение, что многе люди не поняли причин начала специальной военной операции (СВО) из-за того, что в 1990-е годы «многое было упущено». Об этом он заявил в беседе с военным корреспондентом Константином Придыбайло, фрагмент разговора опубликовал RT в Telegram.

«Многие не понимали — и те, кто понял СВО, и те, кто не понял, — мы же многие вещи упустили не вчера», — указал предприниматель и добавил, что речь идет, в частности, о 1990-м, 1992-м и 2014 годах.

В связи с этим, подчеркнул Пригожин, в настоящее время приходится много наверстывать. «Россию не упустили — и главное ее и дальше не упустить», — заключил он.

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Ранее руководитель ЧВК сообщил, что бойцы взяли большое число пленных в ходе спецоперации на Украине. Он также рассказал, что у «вагнеровцев» нет жестокого отношения к пленным.

Пригожин решил встретить Новый год в Луганской народной республике, чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их. Бизнесмен пожелал им удачи и также посетил украинских военнопленных — те признались, что мечтают о мире между Россией и Украиной.

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Варвара Кошечкина
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