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01:59, 1 января 2023Мир

Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка

Премьер Японии Кисида: мир приближается к исторической развилке для международного порядка
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с новогодним обращениям к согражданам, в котором рассказал, что мир приближается к исторической развилке для международного порядка, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что в 2022 году происходило большое число событий, которые станут частью истории.

«Почему такие события продолжают происходить? Я думаю, потому что наш мир в настоящее время приближается к исторической развилке для экономики и международного порядка», — заявил японский премьер.

Кисида добавил, что на сегодняшний день в мире происходит самое серьезное обострение ситуации в области безопасности после Второй мировой войны. Он призвал приложить все возможные усилия для того, чтобы совместно преодолеть эту сложную эпоху.

Ранее издание JB Press обвинило Японию в пополнении российского бюджета. В материале отмечается, что страна продолжает импортировать продукцию, несмотря на присоединение к санкциям.

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Марина Совина
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