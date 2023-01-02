Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:13, 2 января 2023Бывший СССР

Экс-советник Зеленского предсказал стагнацию экономики Украины до 2034 года

Экс-советник Зеленского Соскин заявил, что экономика Украины будет в стагнации до 2034-го

Фото: Ukraine Presidential Press Service / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Соскин предсказал стагнацию экономики Украины до 2034 года. Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.

Соскин назвал Украину «депрессивной страной-лузером», которая находится в «энтропийной воронке». «Поэтому до 2034 года нечего «пиликать» о каком-то улучшении, все будет только хуже. При этом это фаза депрессии, стагнации, деструкции, энтропийная. Какое развитие?» — задался он вопросом.

По мнению Соскина, Зеленский — неопытный руководитель, который не переносит критику в свой адрес.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Подсчитано количество воздушных тревог на Украине в 2022 году
В Польше заявили об утрате Хорватией атрибута суверенитета
Назван вероятный срок принятия Байденом решения по поводу переизбрания
Экс-советник Зеленского предсказал стагнацию экономики Украины до 2034 года
Лула да Силва подтвердил обещание покончить с голодом в Бразилии
Стало известно о взрывах в Киеве и Днепре
Лоси вышли к людям в Подмосковье и попали на видео
На территорию штаб-квартиры ООН пыталась проникнуть женщина на автобиле
Премьер Белоруссии загадал на Новый год стабильность
Раскрыт самый быстрый способ добраться из Москвы до Ярославля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.