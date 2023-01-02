Экс-советник Зеленского предсказал стагнацию экономики Украины до 2034 года

Экс-советник Зеленского Соскин заявил, что экономика Украины будет в стагнации до 2034-го

Экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Соскин предсказал стагнацию экономики Украины до 2034 года. Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.

Соскин назвал Украину «депрессивной страной-лузером», которая находится в «энтропийной воронке». «Поэтому до 2034 года нечего «пиликать» о каком-то улучшении, все будет только хуже. При этом это фаза депрессии, стагнации, деструкции, энтропийная. Какое развитие?» — задался он вопросом.

По мнению Соскина, Зеленский — неопытный руководитель, который не переносит критику в свой адрес.