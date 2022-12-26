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18:53, 26 декабря 2022Бывший СССР

На Украине назвали Киев городом-призраком

Советник экс-президента Украины Соскин заявил, что Киев превращается в «город-призрак»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев превращается в «город-призрак», так как его покидают люди. Об этом заявил советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Аренда упала и уже не пользуется спросом. Это означает, что переселенцы — а их было 400 тысяч — из Киева начинают уезжать. Киев превращается постепенно, благодаря [мэру Виталию] Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям (президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, премьер-министр страны Денис Шмыгальприм. «Ленты.ру»), в город-призрак», — сказал он.

Соскин призвал украинских граждан уезжать из «городов-призраков». По его словам, в населенных пунктах отсутствуют канализация и вода. Он уточнил, что происходит падение экономики и переработки, «банки еле держатся».

Ранее мэр столицы порекомендовал киевлянам временно покинуть город и переехать в частные дома, где есть печное отопление, скважины или колодцы. Кличко попросил жителей Киева подготовиться к «плохому сценарию» и запастись технической и питьевой водой, едой и теплой одеждой. При этом он высказался против полной эвакуации горожан, а также не исключил временного переселения определенных категорий людей в пригород столицы.

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Кристина Есикова
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