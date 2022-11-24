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22:11, 24 ноября 2022Бывший СССР

Кличко призвал жителей Киева переехать в частные дома

Мэр Киева Кличко призвал жителей переехать на время в частные дома

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы временно покинуть город и переехать в частные дома. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на издание «Страна.ua».

«Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть», — отметил Кличко. Он также призвал горожан подготовиться к «плохому сценарию» и сделать запасы технической и питьевой воды, еды и теплой одежды.

Кличко высказался против полной эвакуации жителей. При этом он не исключил временного переселения определенных категорий людей в пригород Киева. Речь идет в том числе о детских домах и домах престарелых.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов 23 ноября почти во всех областях Украины полностью пропало электричество. По словам мэра Киева Виталия Кличко, 70 процентов населения украинской столицы остаются без электроэнергии.

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Марина Совина
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