Четыре человека погибли при столкновении вертолетов в Австралии

4 человека погибли и 13 пострадали в результате столкновения вертолетов в Австралии

Четыре человека погибли и по меньшей мере 13 пострадали в результате столкновения двух вертолетов над восточным побережьем Австралии, у города Голд-Кост. Об этом сообщает CNN.

Столкновение произошло около 14:00 по местному времени (6 утра мск) недалеко от популярной туристической полосы Мейн-Бич на Золотом Берегу, к югу от Брисбена. «Эти два самолета при столкновении совершили аварийную посадку на песчаной отмели недалеко от курорта Sea World Resort», — рассказал журналистам инспектор полиции Квинсленда Гэри Уоррелл. Он добавил, что экстренным службам было трудно добраться до песчаной отмели, расположенной недалеко от берега.

На опубликованных РИА Новости видна сама отмель, на которую приземлились вертолеты.