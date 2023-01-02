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09:29, 2 января 2023Мир

Новый глава МИД КНР заявил о готовности улучшать отношения с Вашингтоном

Новый глава МИД Китая Цинь Ган заявил Блинкену о готовности улучшать отношения с США
Цинь Ган

Цинь Ган. Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом говорится на сайте МИД КНР.

Разговор состоялся в воскресенье, 1 января. В ходе беседы Цинь Ган напомнил о ряде «откровенных, обстоятельных и конструктивных» встреч, которые он провел с Блинкеном во время своего нахождения на посту посла Китая в США. Он также заявил о готовности поддерживать тесные рабочие контакты с Вашингтоном. В китайском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что стороны обменялись новогодними поздравлениями.

В декабре 2022 года генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал «Ленте.ру», что отношения США и Китая в 2023 году могут развиваться по двум разным сценариям. По его словам, что существуют постоянные и переменные вещи в отношениях Пекина и Вашингтона. «Если говорить о постоянных факторах американо-китайских отношений, можно сказать, что эти отношения будут конкурентными. Они будут больше в степени соперничества, чем сотрудничества», — отметил политолог.

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Марина Совина
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