Евросоюз призвал Северную Корею прекратить повышение военной напряженности

ЕС призвал Северную Корею прекратить увеличивать военную напряженность запуском ракет

Европейский союз (ЕС) призвал Северную Корею прекратить увеличивать военную напряженность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС.

Отмечается, что речь идет о «ракетных пусках и проникновении беспилотников за пределы своих границ, которые имели место в течение прошлой неделе».

Ранее сообщалось, что Северная Корея может иметь в своем арсенале от 15 до 60 ядерных боеголовок. Агентство «Ёнхап» сослалось на подсчеты иностранных экспертов — так, Американское общество ученых-ядерщиков (BAS) в сентябре 2022-го заявило, что в Северной Корее есть от 20 до 30 уже собранных боеголовок.