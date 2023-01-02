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23:59, 2 января 2023Мир

Евросоюз призвал Северную Корею прекратить повышение военной напряженности

ЕС призвал Северную Корею прекратить увеличивать военную напряженность запуском ракет

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) призвал Северную Корею прекратить увеличивать военную напряженность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС.

Отмечается, что речь идет о «ракетных пусках и проникновении беспилотников за пределы своих границ, которые имели место в течение прошлой неделе».

Ранее сообщалось, что Северная Корея может иметь в своем арсенале от 15 до 60 ядерных боеголовок. Агентство «Ёнхап» сослалось на подсчеты иностранных экспертов — так, Американское общество ученых-ядерщиков (BAS) в сентябре 2022-го заявило, что в Северной Корее есть от 20 до 30 уже собранных боеголовок.

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Марина Совина
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