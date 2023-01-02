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05:13, 2 января 2023Экономика

Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»

Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что высокие цены на газ стали «новой обыденностью»

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Даже после снижения инфляции в Германии цены на газ в Германии останутся высокими. Это в интервью Bild констатировал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

По его словам, стоит относиться к нынешним ценам на энергоносители как к «новой обыденности», поскольку вместо дешевого трубопроводного газа из России Берлин вынужден закупать дорогой сжиженный газ. Однако, заверил чиновник, для потребителей уровень цен будет выше, «но без разрушительных пиков».

Газ продолжает дешеветь на фоне аномально теплой погоды в Европе. Согласно прогнозам синоптиков, которые приводит агентство Bloomberg, в некоторых городах региона температура в первый день нового года будет достигать 15-18 градусов. Середина отопительного сезона в Европе приходится на 15 января, и если в дальнейшем в регион не придут экстремальные холода, то странам удастся избежать усугубления энергетического кризиса.

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Марина Совина
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