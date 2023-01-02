США предостерегли от поставок ЗРК Patriot на Украину

MWM сообщило, что Украина не сможет использовать американские ЗРК Patriot до 2024 года

Поставки ЗРК Patriot на Украину могут затянуться до 2024 года. Об этом сообщает американское издание Military Watch.

Специалисты MWM предостерегли США от поставок ЗРК Patriot Украине. Военные эксперты усомнились в целесообразности такого вида помощи, отметив, что только подготовка батареи к отправке займет 53 недели — в этом случае союзники получат оружие не раньше 2024 года. «Предстоит многому научиться, прежде чем на Украине будет действующая система Patriot», — заявили специалисты.

Также авторы напомнили, что США намерены отправить лишь одну батарею ЗРК Patriot. У экспертов возникли опасения, будет ли она в этом случае эффективна для отражения воздушных и ракетных атак. Потенциальное уничтожение батареи может негативным образом сказаться на моральном духе украинских военных и подорвать доверие к американской ракетной системе.

В материале отмечается, что до сих пор неясно, откуда Минобороны США возьмут батарею Patriot для отправки Киеву. Если она будет взята из существующих армейских частей и запасов, то это может создать альтернативные издержки и потенциальные риски для американской армии. Кроме того, журналисты отметили высокую стоимость зенитно-ракетного комплекса — около 1,1 миллиарда долларов, что включает 400 миллионов долларов на систему и около 690 миллионов долларов на комплект боезапаса. Оценочная стоимость пуска ЗРК Patriot составляет четыре миллиона долларов.

В конце декабря 2022-го исследовательская служба Конгресса США озвучила возможные последствия, связанные с передачей зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. Авторы отметили, что передача вооружения из запасов Соединенных Штатов может помешать циклам подготовки и модернизации.