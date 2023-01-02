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14:40, 2 января 2023Мир

США предостерегли от поставок ЗРК Patriot на Украину

MWM сообщило, что Украина не сможет использовать американские ЗРК Patriot до 2024 года

Фото: Damian Burzykowski / Globallookpress.com

Поставки ЗРК Patriot на Украину могут затянуться до 2024 года. Об этом сообщает американское издание Military Watch.

Специалисты MWM предостерегли США от поставок ЗРК Patriot Украине. Военные эксперты усомнились в целесообразности такого вида помощи, отметив, что только подготовка батареи к отправке займет 53 недели — в этом случае союзники получат оружие не раньше 2024 года. «Предстоит многому научиться, прежде чем на Украине будет действующая система Patriot», — заявили специалисты.

Также авторы напомнили, что США намерены отправить лишь одну батарею ЗРК Patriot. У экспертов возникли опасения, будет ли она в этом случае эффективна для отражения воздушных и ракетных атак. Потенциальное уничтожение батареи может негативным образом сказаться на моральном духе украинских военных и подорвать доверие к американской ракетной системе.

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В материале отмечается, что до сих пор неясно, откуда Минобороны США возьмут батарею Patriot для отправки Киеву. Если она будет взята из существующих армейских частей и запасов, то это может создать альтернативные издержки и потенциальные риски для американской армии. Кроме того, журналисты отметили высокую стоимость зенитно-ракетного комплекса — около 1,1 миллиарда долларов, что включает 400 миллионов долларов на систему и около 690 миллионов долларов на комплект боезапаса. Оценочная стоимость пуска ЗРК Patriot составляет четыре миллиона долларов.

В конце декабря 2022-го исследовательская служба Конгресса США озвучила возможные последствия, связанные с передачей зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. Авторы отметили, что передача вооружения из запасов Соединенных Штатов может помешать циклам подготовки и модернизации.

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Андрей Ставицкий
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