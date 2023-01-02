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13:02, 2 января 2023Россия

В России зафиксировали минимальный суточный прирост заболевших COVID-19 с июля

Оперштаб: в РФ выявлен минимальный суточный прирост заболевших COVID-19 с середины июля

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России зафиксировали минимальный суточный прирост заболевших COVID-19 с июля 2022 года. Об этом со ссылкой на сообщение оперативного штаба по борьбе с инфекцией сообщает «Интерфакс».

В агентстве уточнили, что суточный прирост новых инфицированных коронавирусной инфекцией составил 3884 случая, что фактически является минимальным показателем с середины июля 2022 года.

Ранее стало известно, что в стране за сутки выявили 3884 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 21 807 431. За прошедшие 24 часа число госпитализаций составило 379. За это же время 4489 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 217 574.

За сутки в России зарегистрировали 43 летальных исхода. За все время пандемии в стране скончались 393 805 человек.

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Варвара Кошечкина
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