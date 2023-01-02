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12:06, 2 января 2023Россия

В России выявили 3884 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 3884 случаев коронавируса за сутки

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России за сутки выявили 3884 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 21 807 431. Об этом в понедельник, 2 января, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 1 января, в стране зарегистрировали 5038 пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (751), Санкт-Петербурге (615) и Башкирии (364). Меньше всего — в Магаданской области, Северной Осетии, Адыгее, Карачаево-Черкесской республике (по 1 случаю), а также в Смоленской области, Республиках Тыва и Алтай (ни одного случая).

За прошедшие 24 часа число госпитализаций составило 379. За этот же период 4489 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 217 574.

За сутки в России зарегистрировали 43 летальных исхода. За все время пандемии в стране скончались 393 805 человек.

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Варвара Кошечкина
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