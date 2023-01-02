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14:47, 2 января 2023Мир

Защитники окружающей среды в Италии облили краской здание Сената

Защитники окружающей среды облили здание Сената Республики в Риме оранжевой краской

Фото: Remo Casilli / Reuters

Группа защитников окружающей среды из организации Last Generation («Последнее поколение») облила фасад здания Сената Республики в Риме оранжевой краской, участники акции задержаны. Об этом пишет издание RaiNews24.

Это произошло около 7:45 по местному времени (9.45 мск). Полиция арестовала пятерых. В распространенном заявлении экоактивистов причиной акции называют «отчаяние, вызванное все более тревожными статистическими данными об уже начавшемся климатическом коллапсе, и незаинтересованность мира политиков в том, что может стать крупнейшим геноцидом в истории человечества».

Председатель Сената Республики Иньяцио Ла Русса возмутился произошедшим и заявил, что у участников акции нет оправданий для такого действия. Ла Русса созвал заседание руководящего совета верхней палаты парламента Италии для обсуждения инцидента.

В 2022 году члены Last Generation провели в Риме несколько акций гражданского неповиновения, в частности, перекрывая движение по столичной кольцевой автодороге и по ряду крупных улиц и проспектов города.

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Виктория Кондратьева
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