Российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении более 40 солдат ВСУ на южно-донецком направлении

Российские военные уничтожили более 40 украинских солдат на южно-донецком направлении. Об этом в понедельник, 2 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что комплексное огневое поражение подразделений противника было осуществлено в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка Донецкой народной республики.

Кроме того, было ликвидировано три боевые бронированные машины и два пикапа.

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также ВС России перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган»