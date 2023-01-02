Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников

ВС России сбили 15 украинских БПЛА и перехватили три снаряда РЗСО «Ольха» и «Ураган»

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам в понедельник, 2 января, сообщили в Минобороны России.

Известно, что БПЛА были ликвидированы в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой народной республики (ДНР), Скельки, Очереватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области.

Кроме того, ВС России перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное ДНР и Раденск Херсонской области.

Ранее в российском оборонном ведомстве отчитались об ударе по пунктам временного размещения подразделений «иностранного легиона». Утверждается, что в результате атаки более 70 иностранных наемников были уничтожены.