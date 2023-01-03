Белый дом подтвердил намерение Байдена избираться на новый срок

Белый дом подтвердил, что Байден собирается избираться на новый срок

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение президента США Джо Байдена избираться на новый срок в качестве главы государства, несмотря на то, что он пока официально не выдвигал свою кандидатуру, сообщает РИА Новости.

«Он говорит, что намерен участвовать в (президентской) гонке, и я определенно не стану предвосхищать президента», — заявила пресс-секретарь администрации Байдена.

Она добавила, что в Белом доме не станут делать объявлений на этот счет до тех пор, пока американский лидер сам официально не заявит о своих намерениях на этот счет.

Ранее Politico писало, что Байден может уже в середине февраля объявить о своем окончательном решении по поводу вступления в предвыборную гонку 2024 года. По словам источников издания, он, отдыхая на острове Санта-Крус, обсуждает этот вопрос с семьей и несколькими избранными друзьями и союзниками.