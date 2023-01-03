Британии предрекли наиболее сильную рецессию в 2023 году

Financial Times: Великобритания в 2023 столкнется с самой тяжелой рецессией среди стран G7

Ряд экономистов предрекли экономике Великобритании наиболее сильную рецессию в 2023 году по сравнению другими странами G7. Об этом сообщает издание Financial Times.

По мнению экспертов, инфляционный шок из-за пандемии и спецоперации России будет сохраняться в Британии дольше, чем в других государствах. В связи с этим Банк Англии будет вынужден сохранить высокие процентные ставки, а правительство «проведет более жесткую фискальную политику».

Таким образом, наступивший год будет «тяжелым, мрачным, суровым и ужасным» для жителей Британии, заключили другие собеседники газеты.

Ранее британское издание Daily Mail указало на то, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует столкнуться со множеством проблем внутри страны после его новогоднего обращения, в котором он заявил о продолжении поддержки Киева. Издание отметило, что в ходе выступления премьер обратился к однопартийцам с призывом «борьба начинается сейчас» и пообещал «построить страну, которой будут гордиться потомки», но «столкнулся с ужасающей реальностью».