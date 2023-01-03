Полиция Вашингтона предупредила о возможном повторении штурма Капитолия

Шеф полиции Вашингтона Менгер заявил о возможном повторении штурма Капитолия

Шеф полиции Вашингтона Том Менгер предупредил о возможном повторении беспорядков, подобных штурму Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«С учетом разобщенного состояния нашей нации, атака, подобная той, которую департамент пережил 6 января 2021 года, может случиться снова», — заявил начальник полиции американской столицы.

Менгер отметил, что правоохранительные органы Вашингтона провели «более 100 значительных улучшений» для усиления готовности. Среди них, в частности, он перечислил требование о проработке плана действий на случай инцидентов при демонстрациях, сотрудничество с «десятками правоохранительных органов» и усиление разведывательной составляющей в работе сотрудников полиции.

Начальник полиции также напомнил, что Конгресс наделил шефа столичной полиции США правом вводить чрезвычайное положение в одностороннем порядке и призывать национальную гвардию.

6 января 2021 года протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональда Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.