В России выявили 3080 новых случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о 3080 новых случаях COVID-19 в России за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 3 080 новых cлучаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 810 511 человек. Об этом во вторник, 3 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 2 января, в стране зарегистрировали 3 884 пациента с коронавирусом.

Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Москве (544), Санкт-Петербурге (507) и Башкирии (367). Меньше всего — в Смоленской области, Республиках Калмыкия и Ингушетия, Сахалинской области, Карачаево-Черкесской республике, Магаданской области и Ненецком автономном округе (по одному случаю).

Ни одного случая не было выявлено в Тамбовской области, Республике Адыгея, Северной Осетии и Чукотском автономном округе.