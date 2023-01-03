Популярный российский телеведущий пожаловался на Mercedes

Телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался на работу приложения Mercedes me

Популярный российский телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался на работу приложения для владельцев автомобилей марки Mercedes-Benz. Свое недовольство он выразил в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Телеведущий заявил, что у него больше не работает мобильное приложение Mercedes me, из-за чего он не может удаленно поставить машину на обогрев. «Medcedes отключил работу своего приложения в России. Теперь не получится включить обогрев перед выходом из дома. Спасибо, блестяще. Это решение, конечно же, изменит мир», — написал ведущий.

Однако вскоре Шепелев рассказал, что его знакомая посоветовала ему изменить дату в телефоне и затем запустить обогрев. В итоге система заработала.

В марте 2022 года Шепелев ответил на вопрос поклонников об отъезде из России. Он опроверг предположения фанатов о эмиграции из страны.