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14:21, 3 января 2023Среда обитания

Бритни Спирс продаст дом спустя несколько месяцев после покупки

Певица Бритни Спирс выставила на продажу дом, купленный в июне 2022 года

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американская певица Бритни Спирс решила продать свой новый особняк в калифорнийском городе Калабасас. Она выставила объект на продажу спустя несколько месяцев после покупки, передает TMZ.

Спирс и ее супруг Сэм Асгари купили дом в июне 2022 года за 11,8 миллиона долларов (более 858 миллионов рублей). Объект занимает более тысячи квадратных метров. Точная причина продажи неизвестна, однако источники, близкие к певице, отметили, что дом разонравился Спирс.

Певица по-прежнему будет владеть другой недвижимостью — особняком в городе Таузанд-Окс. Она купила его в 2015 году за 7,5 миллиона долларов. На данный момент неизвестно, останется ли певица в старом доме или будет искать новое жилье.

В сентябре 2022 года Бритни Спирс решила избавиться от квартиры в городе Дестин во Флориде за два миллиона долларов (на тот момент около 123,4 миллиона рублей). Она приобрела ее в 2001 году за 920 тысяч долларов.

Нина Ташевская
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