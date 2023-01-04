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13:30, 4 января 2023Россия

Кадыров озвучил число возвращенных с Украины российских военнопленных за декабрь

Глава Чечни Кадыров заявил, что за декабрь Россия вернула с Украины около 200 пленных

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил число возвращенных с Украины российских военнопленных. Эти данные он опубликовал в своем Telegram-канале.

По сообщению Кадырова, за декабрь 2022 года из плена были возвращены около 200 военнослужащих. Он отметил, что возвращение солдат всегда готовится Минобороны России «тщательно».

«Я выражаю искренние слова благодарности каждому, кто был задействован в освобождении наших бойцов из украинского плена. Особенно хочу отметить труд Шамсаила Саралиева и сотрудников Министерства обороны», — заявил Кадыров.

Ранее сообщалось, что глава региона показал кадры предновогоднего обмена пленными, в ходе которого в Россию вернулись 82 военнослужащих.

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Марк Леонов
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