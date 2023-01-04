В московской квартире обнаружили мертвого младенца

В московской квартире на улице Твардовского обнаружили мертвым месячного ребенка

В московской квартире на улице Твардовского обнаружили мертвым месячного ребенка. Об этом сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

На момент случившегося в квартире были отец и бабушка младенца, именно она вызвала полицию. Мать ребенка сбежала.

Причина смерти младенца сейчас устанавливается. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2022 года в Калининске Саратовской области в лесополосе нашли тело младенца. По данным СК, жительница города обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить 37-летнюю россиянку, которая была беременна, но через некоторое время признаки ее беременности пропали. По словам женщины, россиянка скрывала ребенка.