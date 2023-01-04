Режиссер рассказала о важности фильмов о спецоперации

Олеся Шигина назвала честью для режиссера снимать фильм о спецоперации на Украине

Режиссер-документалист, руководитель направления «Культурные проекты КСВО» Олеся Шигина рассказала о том, почему важно снимать фильмы, посвященные спецоперации и ее героям.

«Сейчас спецоперация — главное и единственное, что с нами происходит важного, потому что огромная часть наших ребят, наших мужчин находятся сейчас на передовой, находятся на линии фронта, рискуют жизнью ради будущего наших детей, ради того, чтобы около наших границ не стояли вражеские войска НАТО, которые были сформированы и финансируемы только с одной целью — это разрушение целостности нашей страны, доктрина США, которую они не скрывают. Сейчас наши лучшие мужи рискуют собой, гибнут каждый день, получают ранения ради того, чтобы мы, вот как мои дети около меня сейчас играют, радуются жизни, вот ради этого они там. Поэтому снимать нужно. Главное — это не просто снимать, а нужно снимать сердцем, тщательно отбирать тех, кто имеет право, кому будет оказана честь снимать наших героев», — сказала она.

Кроме того, режиссер отметила, что культура отображает глубинное настроение народа.

«Культура отображает глубинное настроение нашего народа. Зайдете в любую деревню, в любой город небольшой — там все поддерживают наших солдат, нет практически ни одного человека, равнодушного к тому, что происходит на Украине, поэтому очень важно, чтобы культура наконец-то стала отображать настроение истинного русского народа. Культура — это отображение нашей душ. Россия — она на фронте, поэтому культура, которая сейчас занимается чем угодно, кроме того, чтобы думать, анализировать и превращать в произведения, посвященные нашим героям, она мертвая. А вот культура, которая сейчас наполнена душой — это та, которая находится сейчас там, на линии фронта, с нашими ребятами, поэтому, конечно, истина сейчас в той культуре, которая отображает героизм», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. По ее итогам был выпущен перечень поручений, среди которых есть съемка документального патриотического кино и его прокат, а также организация фестиваля патриотического документального кино. Минобороны и Минкультуры должны будут поддержать данную инициативу.

