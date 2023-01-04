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13:08, 4 января 2023Россия

Альпинист сорвался с крыши московской школы и погиб

С крыши школы в центре Москвы сорвался и разбился промышленный альпинист

Фото: Игорь Иванко / Агентство «Москва»

С крыши одной из московских школ сорвался промышленный альпинист. Мужчина разбился насмерть, передает в среду, 4 января, РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел в центре Москвы на улице Большая Молчанковка. По данным источника, знакомого с ситуацией, правоохранители уже установили личность погибшего. Альпинистом оказался некий Денис Р. Сотрудники полиции продолжают работы на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что трое рабочих сорвались с крыши жилого во время снегоуборочных работ в подмосковном Подольске. Двое из них погибли, третий пострадавший госпитализирован. Прокуратура начала проверку, которая установит, соблюдались ли при проведении работ требования законодательства и техника безопасности.

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Зарина Дзагоева
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