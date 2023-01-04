В Госдуме рассказали о важных законопроектах в 2023 году

Депутат Журова: в 2023 году в Госдуме будет много законопроектов для новых регионов

Основными направлениями работы депутатов Госдумы в 2023 году станут вопросы социальной сферы и прав мобилизованных, а также адаптация законодательства вошедших в состав России регионов. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители фракций нижней палаты российского парламента.

«Единая Россия»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единая Россия» Светлана Журова рассказала, что одними из важных для партии станут законопроекты, связанные с новыми регионами.

Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонскую и Запорожскую области нужно приводить в единое законодательное пространство Светлана Журова депутат «Единой России»

«Также президент поставил задачу по поводу семей и детей. Мы говорили про использование материнского капитала на другие нужды, например. Поддержка семьи, детей и нуждающихся — если мы будем понимать, что адресная помощь нужна, то будем дополнительно принимать законопроекты», — рассказала она.

КПРФ

Коммунисты продолжат работу по программе, согласованной партией, рассказал первый заместитель председателя комитета по информационной политике, член КПРФ Александр Ющенко.

«В рамках нашей программы, которая сформулирована, которая получила поддержку, есть 13 основных законопроектов по наполнению бюджета, сырьевой базе стратегических предприятий, налогообложению, закону об образовании для всех, социальных гарантиях», — поделился парламентарий

Мы внесли уже несколько законопроектов, в том числе об отмене повышения пенсионного возраста. Многие законопроекты внесены, подписаны фракцией, руководством фракции. Будем настаивать на скорейшем рассмотрении Александр Ющенко депутат КПРФ

«Справедливая Россия — За правду»

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов назвал улучшение жизни граждан главным приоритетом фракции.

«Если говорить по конкретным мерам, то мы будем продолжать добиваться индексации пенсий работающим пенсионерам, кратного повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), увеличения пособий для нуждающихся граждан и многодетных семей. На весеннюю сессию у нашей фракции есть 13 приоритетных законопроектов. Среди них инициативы об ограничении торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости, совершенствовании прогрессивной шкалы налогообложения», — сказал он.

Важным направлением законодательной работы, конечно, останется поддержка участников СВО. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы усилия наших героев были по достоинству оценены государством. Также продолжим работу по поддержке ветеранов боевых действий Сергей Миронов председатель «Справедливой России — За правду»

ЛДПР

Либерал-демократы намерены в приоритетном порядке заниматься социальными вопросами, а также правами мобилизованных россиян, сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Мы будем добиваться возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Чтобы хотя бы пенсионерам, которые работают в общественных организациях, получая маленькие зарплаты, платили проиндексированную пенсию. Мы будем добиваться, чтобы включили бесплатную психологическую помощь ветеранам и инвалидам боевых действий. Далее будем защищать права мобилизованных и готовить поправки в закон о мобилизации Ярослав Нилов депутат ЛДПР

«Мы будем добываться повышения МРОТ. Дальше борьба с коллекторами, борьба за защиту прав автомобилистов, борьба с беспределом дорожных камер, закон, связанный с регулированием торговой деятельности, чтобы все-таки наши торговые сети не пользовались агрессивным спросом в определенные моменты и не завышали цены абсолютно не обоснованно», — заключил он.

«Лента.ру» также обратилась за комментарием к фракции «Новые люди», однако на момент публикации материала не получила ответа.