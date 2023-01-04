Опубликована карта боевых действий на Украине на 4 января

Минобороны России показало карту боевых действий на Украине на 4 января

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на 4 января. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений, зоны обстрелов, а также области, в которых была уничтожена техника противника.

Как сообщил официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия и уничтожили более 100 военнослужащих противника. В то же время на краснолиманском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 150 человек.

Также Конашенков отчитался о нанесении серии артиллерийских ударов по объектам ВСУ и уничтожении нескольких единиц западного вооружения.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107-ми районах», — заявил он. Конашенков добавил, что Воздушно-космические силы России уничтожили МиГ-29 и Су-25 ВСУ.

По обновленным данным оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации российскими военными были уничтожены: 357 самолетов, 199 вертолетов, 2813 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7408 танков и других боевых бронированных машин, 968 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3772 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7920 единиц специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины.