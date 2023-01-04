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06:15, 4 января 2023Россия

Патриарх Кирилл заявил об огромной роли РПЦ для сохранения православия в мире

Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ занимает пятое место в диптихе православных церквей мира
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл . Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь играет огромную роль для сохранения православия во всем мире, однако смиренно занимает пятое место в диптихе православных церквей мира и не стремится к первенству. Его слова приводит ТАСС.

Что касается отношения РПЦ к Константинопольскому патриархату, оно является отстраненным, однако вызвано не богословскими спорами, а осторожностью, которая не позволяет проникнуть опасным инородным влияниям, отметил патриарх.

Он добавил, что было приложено много усилия для формирования пропасти между Россией и «наследниками Византии». Глава РПЦ подчеркнул, что это сознательный замысел, который подтверждается документами.

«Будем молиться и делать все для того, чтобы восстановилось полное общение среди поместных православных церквей, чтобы вновь явились единомыслие и совместная возможность совершать богослужение», — заключил Кирилл.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия для многих в мире является бельмом на глазу и ее пытаются стереть с лица земли, потому что она предлагает альтернативный взгляд на мир, на Бога и человека.

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Марина Совина
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