Украинским олигархам предрекли «начало конца» из-за спецоперации

«Мадьяр немзет»: богатство и влияние украинских олигархов значительной сократилось

Украинским предпринимателям предрекли «начало конца» из-за специальной военной операции. Об этом сообщает аналитик венгерской газеты «Мадьяр немзет» в своей статье, комментируя данные Forbs о сокращении совокупного состояния 20 самых богатых украинцев.

«По мнению экспертов, война может стать еще одной ступенькой в ​​борьбе с коррупцией — учитывая, что богатство и влияние олигархов значительно сократились — однако есть признаки того, что после войны поднимется новое поколение олигархов», — говорится в статье.

В собственной таблице «Мадьяр немзет» приводит информацию о состоянии ведущих украинских предпринимателей. Согласно данным издания, активы бизнесмена Рината Ахметова сократились с февраля по декабрь 2022 года с 13,7 миллиарда до 4,3 миллиарда долларов, Виктора Пинчука — с 2,6 миллиарда до 2 миллиардов долларов, Вадима Новинского — с 3,5 миллиарда до 1,3 миллиарда долларов, Игоря Коломойского — с 1,8 миллиарда до 1 миллиарда долларов, а экс-президента Украины Петра Порошенко — с 1,6 миллиарда до 700 миллионов долларов.

«О миллиардерах, которые десятилетиями контролировали Украину, можно единодушно сказать, что они стояли за [президентом Владимиром] Зеленским после российского вторжения и своим богатством и влиянием способствовали стабильности украинских сил обороны. Так поступил и Петр Порошенко, руководивший Украиной до Зеленского, а перед войной находившийся под судом за государственную измену и призывы к терроризму», — напомнил автор статьи.

Ранее сообщалось, что украинским олигархам придется спуститься в окопы и защищать страну с оружием в руках, если это потребуется. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), олигархи сейчас находятся под пристальным вниманием СБУ, некоторые из них ходят на допросы.