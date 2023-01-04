В США прокомментировали слова внука де Голля о «заговоре» против России

Американский политик Барака: европейцы поняли, что их специально втянули в конфликт с РФ

Правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака прокомментировал слова внука Пьера де Голля, бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, который заявил о «заговоре» Запада против России. Об этом он написал в Twitter.

По словам Бараки, позиции таких людей, как Пьер де Голль, отражают «растущий консенсус в отношении того, что Европу втянули в войну с Россией», тогда как «пропагандистское оружие американского государства, притворяющееся информационными агентствами, продвигает идею единства Запада против России».

Ранее Пьер де Голль заявил, что Запад заранее занялся подготовкой «заговора» против России. Он назвал ситуацию «самой настоящей экономической войной», выгоду от которой приобретают США, и добавил, что в экономическом и финансовом кризисе нет вины России.