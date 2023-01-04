Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:58, 4 января 2023Мир

В США прокомментировали слова внука де Голля о «заговоре» против России

Американский политик Барака: европейцы поняли, что их специально втянули в конфликт с РФ
Аджаму Барака

Аджаму Барака. Фото: Dennis Van Tine / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака прокомментировал слова внука Пьера де Голля, бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, который заявил о «заговоре» Запада против России. Об этом он написал в Twitter.

По словам Бараки, позиции таких людей, как Пьер де Голль, отражают «растущий консенсус в отношении того, что Европу втянули в войну с Россией», тогда как «пропагандистское оружие американского государства, притворяющееся информационными агентствами, продвигает идею единства Запада против России».

Ранее Пьер де Голль заявил, что Запад заранее занялся подготовкой «заговора» против России. Он назвал ситуацию «самой настоящей экономической войной», выгоду от которой приобретают США, и добавил, что в экономическом и финансовом кризисе нет вины России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пушилин рассказал о решении Путина наградить военных из Макеевки
В Дептрансе назвали забытые в метро в новогоднюю ночь необычные вещи
Во Франции заявили о закрытии сотен предприятий
В Совфеде заявили о падении доверия жителей Германии к власти
Байден допустил отправку на Украину БМП Bradley
Анна Семенович раскрыла свое отношение к «уколам красоты»
В США прокомментировали слова внука де Голля о «заговоре» против России
Эстония решила начать процедуру передачи замороженных активов России Украине
На Украине призвали «силой отобрать» у России контроль над ЗАЭС
Вучич перечислил отозвавшие признание независимости Косово страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.